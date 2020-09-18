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Spor Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'a konuk olacak
Spor

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:40:35 -
Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'a konuk olacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bugün tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla Denizli'ye hareket edecek.

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