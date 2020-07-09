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Spor

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:50:54 -
Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.

Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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