Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!
Gelecek sezon şampiyon olmak için transfere hız veren Trabzonspor, bir transferi daha resmen açıkladı.
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha resmen duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Oyuncuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamaları yaptı;
"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."