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Spor

Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!

Gelecek sezon şampiyon olmak için transfere hız veren Trabzonspor, bir transferi daha resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:08:00 -
Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha resmen duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Oyuncuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamaları yaptı;

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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