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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla birinci etap çalışmalarını tamamladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla birinci etap çalışmalarını tamamladı. Karedeniz temsilcisi iki günlük iznin ardından cumartesi günü Avusturya’ya uçacak.


Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak saat 10:00’dea başlayanantrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştılar. Birinci grup oyuncuları toparlanma, ikinci grup oyuncuları ise dayanıklılık esaslı yüksek şiddetli koşular yaptı.



Takıma iki gün izin


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası oyuncularına iki gün izin verdi. 3 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıkları kapsamında 14 gündür çalışmalarını Trabzon’da sürdüren bordo-mavili takım iki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11:30 sıralarında Avusturya’ya hareket edecek. Yeni sezon öncesi ikinci hazırlık kampını 10 gün süreyle Avusturya’nın Linz şehrinde sürdürecek olan bordo-mavililer 5 hazırlık maçı yapması bekleniyor.İtalyan ekipleri Verona ve Parma’nın yanı sıra Almanya’dan Hoffenheim takımlarıyla karşılaşacak olan Trabzonspor’un diğer iki rakibi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



Kadro azalacak


Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, Avusturya kampı öncesi kadroyu azaltacak. İlk etap kamp çalışmalarını altyapıdan gelen genç oyuncuların da katılımıyla kalabalık bir kadro ile gerçekleştiren Karaman’ın bu sayıyı 30’a indirmesi bekleniyor. Teknik heyetin, Trabzon’da kalacak futbolcular için de özel bir planlama yaparak bu isimleri hazır tutacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
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