Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı. Mert Kurt, Fıratcan Üzüm, Kerem Baykuş, Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi salonda çalıştı. Cafer Tosun ise sakatlandığı için antrenmanı bıraktı. Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.







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