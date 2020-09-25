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Spor Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Spor

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:16:54 -
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Karadeniz ekibinde, Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.



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