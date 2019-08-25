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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar

- Teknik direktör Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçının 11'inde değişikliğe gitmedi

25 Ağustos 2019 Pazar 19:31
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar


TRABZON (AA) - Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman, AEK maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavili takımda teknik direktör Karaman, Yeni Malatyaspor maçında da aynı kadroyu sahaya sürdü.

Daha önce Sparta Prag maçının ardından 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında bazı oyuncuları dinlendiren Karaman, bu kez aynı 11'e görev verdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Onazi maç kadrosunda yer almadı.


- Kapalı gişe


Trabzonspor'un bu sezon sahasındaki 2. resmi müsabaka da kapalı gişe oynandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, aynı ilgiyi Yeni Malatyaspor maçında da gösterdi.

Karşılaşmanın biletleri hemen tükenirken tribünlerin tamamı doldu.


- Sturridge, tribünden izledi


Trabzonspor'da bugün imza töreni düzenlenen İngiliz golcü Daniel Sturridge, Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Lisansı çıkartılan oyuncu, Yeni Malatyaspor müsabakasını tribünden izledi.


- Ağaoğlu, Cemil Usta'nın eşiyle izledi


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde kendi sahalarında ilk karşılaşma olan Yeni Malatyaspor mücadelesini, protokol tribünden, sezona adı verilen efsanevi futbolculardan 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'nın eşi Serpil Usta ile izledi.


- Emine Bulut unutulmadı


Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları sahaya siyah pankart ile çıktı.

Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübünün, eski stada ismi verilen Hüseyin Avni Aker'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Trabzon sporuna büyük hizmetleri olan Hüseyin Avni Aker'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.




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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:31
  1. SÜPER LİG
  2. Trabzonspor
  3. Yeni Malatyaspor

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