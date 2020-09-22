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Spor Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Marlon, takımla çalışmalara başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:07:06 -
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban katılmadı, Ahmet Canbaz ise salonda çalıştı. Joao Pereira, bireysel çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı sol bek Marlon, takımla çalışmalara başladı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maçı yaptı, son bölümde de şut çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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