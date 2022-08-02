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Spor Trabzonspor ve Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Trabzonspor ve Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 21:38:00 -
Trabzonspor ve Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi

Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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