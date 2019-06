Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Teknik Direktörü Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’da hazır bulundu.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Karaman’la konuştukları zaman uzun bir süreçten geçileceğini ifade ettiklerini belirterek, "Bir yeniden yapılanmada altyapıya önem veren oradan yetiştirdiği futbolcuları Trabzonspor ilke ve ülkülerini benimsemiş aynı aidiyet duygusuyla hizmet edecek olan bir kadroyla kurgusuyla ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya başlamıştık" dedi.

"Hocamıza teknik direktörlük ötesinde yükler yükledik"

Yaşanan süreçte Karaman’a teknik direktörlüğün üstünde ve ötesinde yük ve sorumluluk yüklendiğinin de farkında olduklarının altını çizen Başkan Ahmet Ağaoğlu, zor ve sıkıntılı süreçleri camia olarak atlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Herkesin fedakarlık yapması gerekiyordu. Bu anlamda hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tamam başkanlık da Trabzonspor’da biraz sıkıntılıdır, zordur ama en zor olanı Türkiye’de teknik direktörlüktür, hele Trabzonspor’da bu çok daha zor ve çok daha farklıdır. Allah’a şükür belirli bir noktaya kadar getirdik. Hem teknik heyetimiz hem oyuncularımız çok büyük özveri gösterdiler. Bundan sonrası için biraz daha önümüz temiz, önümüzü biraz daha süpürerek biraz daha umut ve biraz daha farklı bakarak inşallah kafamızdaki düşüncelerimizin hem kulübün idari yapısına hem de sahaya yansıtabilecek bir pozisyonda olabileceğimizi düşünüyorum. Hocamızla biraz uzun sürdü. Yaklaşık olarak 2 aydır sürekli olarak profesyonelle kadro yapılanmasını, altyapının yapılanmasını nasıl şekilleneceği, nasıl daha efektif olarak çalıştıracağımızı çok uzun zaman hatta Ramazan ayında da sabah 6’lara kadar birlikte münazara ettik. Bütün arzumuz camianın gurur duyacağı beğeni ile izleyeceği bir profesyonel kadro oluşturmak. Ve bunun devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlamak. Allah inşallah mahcup etmez. Hocamız yönetim olarak her şeyiyle güvendiğimiz, inandığımız, sağlam karakterli ve yönetimin işini kolaylaştıran bizimle birlikte aynı düşünce yapısına sahip olan ve aynı özveriyle hizmet eden bir insan. Trabzonspor’un bu tür şansları da var. Trabzonspor’a gönül vermiş insanların farklı duyguları bir tarafa bırakıp Trabzonspor’un zor dönemlerinde hizmet etmek ve Trabzonspor’un sıkıntılı süreçten çıkması için elinden gelen gayreti sarf eden insanlar var camianın içinde. Zaten bu kadar ağır sıkıntılar yaşayan bir kulübün ayakta kalması mümkün olmazdı. Hocamız da kulübün bu neferlerinden birisi. Bizimle beraber tekrar 2 yıllık birlikteliği imzaladığı için Hocamız çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Hocamızın yanındayız"

Başkan Ağaoğlu, deneyimli teknik direktörün her zaman destek olacaklarını aktararak, "Kendisine yönetim adına şu sözü veriyorum, her şeyiyle arkasındayız, yanındayız, sağındayız, solundayız. Ama her şeyden önemlisi birlikte ve yan yanayız. Bu hocamızın arkasındayız lafı, Türk futbol aleminde zaman zaman farklı yorumlanır ama şöyle söyleyeyim; hocamızla birlikte sloganımız yan yanayız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcısı olsun, Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

"Görüştüğümüz oyuncular var"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 3 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli ödemelerinin söz konusu olmayacağını belirterek, "Görüştüğümüz oyuncular var, yüzde 80-90 anlaşma noktasına yaklaştığımız, oyuncular var. Görüşmelerimizin devam ettiği oyuncular var. Politikamız ise, mevcut yönetimin başlı başına almış olduğu bir karar değil. UEFA’nın FFP anlaşmalarına da sadık kalmamız doğrultusunda. Bizim bu sene 2-3 maksimum 3 milyon Euro’nun üzerinde bonservis bedeli ödeme şansımız yok, öyle bir şey yaptığımız anda kulübün geleceğine kulüp başkanı olarak ihanet etmiş olurum. Bu açık ve nettir. Kulübün geleceğini karartmış olurum. Sadece borçlanma açısından değil. Takımımızın TFF’nin lisans yönetmeliği ve UEFA’nın yönetmeliğinin dışına çıkarak ihanet etmiş olurum" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Ağaoğlu, izleme ekibi ve teknik heyetin transferle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Paranız yoksa niye geldiniz deniyor, başkan dediğin transfer yapar’ deniyor. Yapılan transferde kulüp şampiyon olmuş kadar sevinen bir kitle oluşturduk maalesef. Bonservisi olmayan mümkünse veya bonservis bedeli olarak maksimum 6 transfer ya da 7 transfer gençleri de buna dahil ederek harcanacak para 3 ama ben da 2 ile sınırlamak niyetindeyim. Böyle bir transfer politikası izleyeceğiz. İsimler üzerine son derece hassas çalışıyoruz. İzleme ekibimiz, teknik heyet. Hocamız hiçbir zaman için bir günden bugüne tek isim empoze etmişliği yoktur. Biz de mali kriterler ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Ellerindeki kadroyu muhafaza etmek istediklerini dile getiren Ağaoğlu, gelecek yıl ile ilgili de şu ifadelere yer verdi:

"Kadroya takviye yapmak ve mücadelemize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz ama gerçeklerden de uzaklaşmamamız lazım. Siz zirve için mücadele ederken en az 4-5 takım daha zirve için mücadele edebiliyor. Camianın önüne gerçekler konulduğu zaman, iyi niyet ve özveriyle hareket edildiği zaman iyi şeyler oluyor. Gerçeklerle yola çıkmak ve o şekilde devam etmek zorundayız. Sadece temel atıldı. 5 katlı binanın sadece temeli atıldı bu sene. Bu temelin üzerine 5. katı koyamayız. Eğer çok mahir ustalarla taşeronlarla çalışırsak belki 2. katını tamamlayabiliriz. Onun için sabır ve destek. Başka bir beklentimiz yok. Bu sabır beklentisi içinde Trabzonspor hiçbir zaman zirve yarışından kopmayacak. Kadromuzu muhafaza edeceğiz. Bu sene biz bu kadrodan oyuncu verme düşüncesinde değiliz. Rakamlar konuşulmuş, Lille’den teklif geldi doğrudur. Bana göre de Lille kulübünün verebileceği maksimum paraya yakın bir para teklif edilmiştir. Ama zaten öyle bir paraya bu kalibredeki oyuncuları gönderme şansımız yok. Bu bir, ikincisi oyuncularımıza önümüzdeki sezon içerisinde bu kadroda ihtiyacımız var. Paramız var mı, yok. Ama inancımız var. Hedeflerimiz var. Dolayısıyla o hedefler doğrultusunda taviz vermek düşüncesinde değiliz."

Ünal Karaman: "Zorluklar imkanları doğurdu"

Teknik Direktör Ünal Karaman bir sezon boyunca oyuncularıyla sevinci, hüznü paylaştıklarını belirterek bulundukları yerin önemli bir derslik olarak geçtiğini söyledi. Trabzon’un farklı bir şehir olduğuna değinen Karaman, "Eğer dokusunu bozma adına ısrarcı olmazsak, bu şehir her şeyiyle farklı bir şehir" dedi.

Karaman başta yönetim kurulu olmak üzere kendilerine destek veren herkese de teşekkür ederek, "Onlar olmazsa biz olmayız. Bizim hem profesyonel manadaki yaşayışımızı hem de hayat standartlarımızı kolaylaştırmak için camiaya iyi hizmet verebilme noktasında hep önümüzü açtılar, önümüzü süpürdüler, önümüzde pislik bırakmamaya gayret gösterdiler. Bu anlamda başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Zorluklar imkanları doğurdu”

Trabzonspor’a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karaman, zaman zaman yaşanan zorlukların bazen imkan ve fırsatları da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Sorumluluklarını da bildiklerini söyleyen Karaman, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman kaz tüyü yataklarda, mükemmel ortamlarda mükemmel maddi ortamlar sunulmadı bize. Geçmişte yaşadıklarımız ve bugüne baktığımda sporculuk duruşundan asla taviz vermeyen, her gün öğrenmeye gayret eden bir öğrenci grubum vardı. Öğrenmeye de devam edecekler, tıpkı bizler gibi. Biz de bu oyuncu grubu olduğu sürece saha içerisinde de mücadele eden taraftar grubu olduğu müddetçe şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Bunun içerisinde bizim üzülerek gönderdiğimiz oyuncular da dahil bütün çabamız onları kazanma adına olur."

"Ben oyuncu istemem kriter belirlerim"

Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetimden transfer anlamında oyuncu istemediğini sadece kriterleri belirleyerek ilettiğinin altını da çizerek, "Ben bir tane oyuncu istemedim. Ben kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu. Burada bizim profesyonellerimiz var onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber biz transfer politikasını oluşturacağız.Onların değerlendirmesiyle transfer politikasını belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.