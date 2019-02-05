Trabzonspor, Ümraniyespor'a diş geçiremedi
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.05 Şubat 2019 Salı 22:43
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Şenol Güneş Spor Kompleksinde Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin rövanşı 26 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
Arda, ilk 11'de
Trabzonspor'da ligde oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan'ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut'a forma şansı tanıdı.
Tribünler boş kaldı
Trabzonsporlu taraftarlar, Ümraniyespor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Karşılaşmanın hafta içerisinde geç saatte olmasının da etkisiyle Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin bu maçta önemli bölümünün boş olduğu görüldü.
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