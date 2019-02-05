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Trabzonspor-Ümraniyespor maçından notlar

Bordo-mavili takım, ligde MKE Ankaragücü maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı

05 Şubat 2019 Salı 21:04
Trabzonspor-Ümraniyespor maçından notlar

TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Trabzonspor'da, ligde MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğine gidildi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Arda Akbulut'a, sol bekte ise Novak'ın yerine Ibanez'e görev verdi.

Karaman ayrıca Abdulkadir Parmak, Rodallega ve Toure'yi Galatasaray maçı öncesi dinlendirirken, bu oyuncuların yerine İranlı oyuncular Hosseini ve Amiri ile Batuhan Artarslan'ı sahaya sürdü.


- Arda ilk kez


Trabzonspor'un ligde MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmasında Uğurcan'ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut'a forma şansı tanıdı.

Daha önce yine bu sezon kupada Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkan Arda, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ise ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Onazi ile Sosa'nın sakatlanmasının ardından orta sahada sorun yaşayan ve geride kalan haftalarda bu mevkide Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı'ya görev veren teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşılaşmasında ise Asya Kupası'ndan dönen sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi bu mevkide görevlendirdi.


- Tribünler boş kaldı


Trabzonsporlu taraftarlar, Ümraniyespor maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bir bölümü boş kaldı.

Takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak maçı takip etti.


- Turgut Uçar unutulmadı


Trabzonsporlu futbolcular, pazar günü vefat eden bordo-mavili takımın eski futbolcusu Turgut Uçar'ı unutmadı.

Futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya, Turgut Uçar'ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde 'seni unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıktı.


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:04
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