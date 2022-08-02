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Spor Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rakipleri kim? UEFA Şampiyonlar Trabzonspor kimle oynayacak, rakipleri hangi takımlar?
Spor

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rakipleri kim? UEFA Şampiyonlar Trabzonspor kimle oynayacak, rakipleri hangi takımlar?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek. Şamapiyonlar Ligi Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te çekilecek. Peki Trabzonspor’un rakipleri kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor kimle oynayacak, rakipleri hangi takımlar?

Yeniakit Publisher
2022-08-02 10:46:00 - 2022-08-02 10:47:27
Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rakipleri kim? UEFA Şampiyonlar Trabzonspor kimle oynayacak, rakipleri hangi takımlar?

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek saat kaçta?

Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor rakipleri kim?

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak. Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

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