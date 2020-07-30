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Spor

Trabzonspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor kupanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 00:11:00 - 2020-07-30 00:17:57
Trabzonspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'in ikincisi Trabzonspor ile ligde 5. olan Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Abdülkadir Ömür ile 90+9. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi. Norveçli yıldız, Abdülkadir'in golünde de asisti yapan isim olarak, kupayı getiren isim oldu.

Trabzonspor böylece, 10 sezon sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Trabzonspor 15'te 9 yaptı

Trabzonspor, 15. Türkiye Kupası finalinde 9. şampiyonluğunu kazandı.

Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada daha önce 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Türkiye Kupası sayıları

18 - Galatasaray
9 - Beşiktaş
9 - Trabzonspor
6 - Fenerbahçe

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