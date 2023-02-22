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Gündem Trabzonspor, tur için İsviçre'ye uçtu
Gündem

Trabzonspor, tur için İsviçre'ye uçtu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda oynayacağı Basel maçı için İsviçre'ye gitti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 12:52:00 -
Trabzonspor, tur için İsviçre'ye uçtu

Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ise saat 12.00 sıralarında İviçre'ye hareket eden bordo-mavili takımda 22 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Tokgöz, Edin Visca ve Marek Hamsik kafilede yer almazken; yeni transfer Lazar Markovic, UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerin kafilesinde şu isimler bulunuyor: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez ve Naci Ünüvar."

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını bu akşam saat 19.00'da maçın oynanacağı St. Jakob-Park Stadyumu'nda yaparak maç saattini beklemeye başlayacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Vitor Hugo, saat 18.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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