Trabzonspor tur atladı!
Trabzonspor, 2-2'nin rövanşında Sparta Prag'ı evinde 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.15 Ağustos 2019 Perşembe 22:38
Trabzonspor ile Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor, son anları büyük heyecana sahne olan maçı 2-1 kazandı ve 2-2'nin rövanşında UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselen taraf oldu.
Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Alexander Sörloth ve 90+8'de Filip Novak atarken Çekya temsilcisinin sayısını 78. dakikada Adam Hlozek kaydetti.
Son bölümde iki takım da gol pozisyonu bulurken Trabzonspor'da Nwakaeme 90+7'de kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.
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