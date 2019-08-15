Trabzonspor tur atladı! Trabzonspor, 2-2'nin rövanşında Sparta Prag'ı evinde 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.

Trabzonspor ile Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor, son anları büyük heyecana sahne olan maçı 2-1 kazandı ve 2-2'nin rövanşında UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselen taraf oldu. Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Alexander Sörloth ve 90+8'de Filip Novak atarken Çekya temsilcisinin sayısını 78. dakikada Adam Hlozek kaydetti. Son bölümde iki takım da gol pozisyonu bulurken Trabzonspor'da Nwakaeme 90+7'de kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

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