Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Marlon Rodriguez Xavier'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Brezilya'nın Fluminense takımında oynayan Marlon Rodriguez Xavier'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.