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Spor Trabzonspor transfer haberleri
Spor

Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor transfer haberleri son dakika! Süper Lig 37. hafta karşılaşmalarında Trabzonspor, Karagümrük’ü konut etti. Maç sonunda yüz gülen taraf Trabzonspor oldu. 2-0 skorun ardından başkan Ahmet Ağaoğlu transfer müjdesi verdi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 08:11:00 -
Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Birkaç oyuncuyla anlaşma aşamasına gelindiğini belirten Ağaoğlu, "Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi bitse dahi, bir Türk kulübünde oynuyorsa, ön anlaşma bile yok. Yurt dışında sadece ön anlaşma imzalama şansına sahipsiniz. Ön anlaşma bir anlam ifade etmiyor ama anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var, temaslarımızın devam ettiği 2-3 oyuncu da var. Amacımız, hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak maça başlamak. Hocanın talepleri doğrultusunda belirli noktaya geldiğimiz oyuncular var." şeklinde konuştu.

Takımda ayrılık olup olmayacağıyla ilgili soruya da yanıt veren Ağaoğlu, "Teklifler var, menajerler vasıtasıyla gelenler var, izlemeye gelen kulüpler var ama önce alacaklarımızı alalım, satacaklarımıza sonra bakarız düşüncesi içindeyiz." dedi

 

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