Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: "Eski gücümüzü geri kazanacağız"

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, "Transfer sürecinin sonuna kadar eski gücümüzü geri kazanacağımıza ve ihtiyacımız olan bütün bölgelere gerekli transferleri yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Newton, Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın bu sabahki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiliz teknik adam, takımda sakat oyuncuların sayısının fazla olmasının nedeni konusunda bir soru üzerine, "Tabii ki bu sakatlıklarla alakalı herhangi bir kimseyi, çalışanımızı suçlamak kesinlikle mümkün değil. Trabzon'da olan yüksek nem ve havadan dolayı sahada bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Her gün çimi kontrol eden arkadaşlarımız harika işler çıkardılar. Hem burada hem de sahada çimi çok iyi kontrol ettiler. Ancak sezon öncesi kampındayız, bu sakatlıkların yaşanması normaldir." diye konuştu.

Newton, sadece Trabzonspor'a değil, Avrupa'da ve Türkiye'de bütün takımlara bakıldığında kasığından, arka adalesinden 2-3 hafta sakatlık yaşayan birçok futbolcu görüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Sezon öncesi kampındasınız ve bütün oyunculara yükleme yapmak zorundasınız. Bu oyuncuların sakatlanması normal durumdur. Liverpool örneğini ele alırsak Klopp başladığında antrenman şeklinin değişmesinden dolayı birçok sakatlık yaşanmıştı. Bu sürece oyuncularımızın adapte olması gerekiyor. Oyuncularımızın yeni antrenman sistemine alışması gerekiyor. Bu, zaman alacaktır. Oyuncularımız buna tamamen adapte olduğunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sağlık departmanı ile her gün iletişim halindeyiz. Oyuncuların sağlığını kontrol etmeye, onların yaşayacağı sorunu önceden engellemeye çalışıyoruz."





- "Büyük oyuncu kaybetmek canınızı yakar"





"Hangi takım olursanız olun, ister Real Madrid, Chelsea veya dünyanın en büyük takımlardan biri olun, büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar." diyen bordo-mavili takımın teknik adamı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür oyuncuları kaybetmek istemezsiniz. Hem yönetimimiz hem de başkanımızla gece gündüz muhteşem çalışma yürütüyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz gerçekten bana ve bütün ekibimize transfer konusunda ihtiyacımız olan bölgeler konusunda yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Harika bir iş çıkarıyorlar. Tabii ki bu oyuncuların boşluğunu doldurmak kolay olmayacaktır. Transfer sürecinin sonuna kadar eski gücümüzü geri kazanacağımıza ve ihtiyacımız olan bütün bölgelere gerekli transferleri yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki kolay iş olmayacaktır. Zor olacaktır. Ama bunu başarmak adına hem yönetim hem de başkanımızla harika bir çalışma içindeyiz."





- "Sörloth konusunda çok netiz"





Eddie Newton, Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth konusunda, "Yönetimimiz ve ben bu konuda çok netiz aslında. Kendisiyle hem ben hem de yönetimimiz 1 yıl daha devam etme fikrimiz vardı. Ancak birçok konuşmadan ve ilk birkaç hafta çalıştıktan sonra hem ben hem de başkanımızın yaptığı görüşmeden sonra kendisinin kararını verdiği ve burada devam etmek istemediği yönünde görüşü olduğunu fark ettik. Oyuncularımızın burada oynamak istemelerini istiyoruz. Oyuncunun eğer kalbi ve düşüncesi burada oynamak niyetinde değilse oyuncunun ayrılması ve onun yerine yeni oyuncu bakma daha doğru olur düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Afobe'yi tanıyorum"





Trabzonspor'un transfer gündeminde olan ve Trabzon'a gelen Benik Afobe'yi tanıdığını aktaran Newton, "Hızlı ve güçlü, bu ligde iş yapabilecek kalitede ve yeteneklere sahip kendisi. Hem birçok oyuncumuz açısından Ömür, Tony, Ekuban gibi oyunun içinde kalmayı seven oyuncularımıza birçok şey katabilecek hem de onlara yardımcı olabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum." dedi.





- "Kadronun yeterli olduğunu söyleyemem"





Trabzonspor'un kadrosunun yeterli olup olmadığı şeklindeki soru üzerine de İngiliz çalıştırıcı, şu görüşleri paylaştı:

"Yalan söyleyecek değilim bu konuyla alakalı. Kadronun yeterli olduğunu söyleyemem. Yönetim ve başkanımız gece gündüz durmaksızın inanılmaz çalışma gösteriyorlar. Vakit tanımaksızın ellerinden gelen çabaları gösteriyorlar. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz. Şu an söyleyecek değilim. Muhtemelen fikirleriniz vardır. Ama bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu senenin ayrıca bir zorluğu da var. Finansal sınırlamalar. Bu finansal sınırlamaları da işin içine kattığınızda yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu siz de tahmin edebileceksiniz."

Newton, bu takımın şampiyonluk yarışı içinde kalabilecek bir takım olduğunu vurgulayarak, "Sadece şunu söylemem gerekir; maçı gördüyseniz şunu fark etmişsinizdir. Beşiktaş gibi önemli takıma karşı oynarken topun hakimiyeti bizdeydi. Yediğimiz gollere bakacak olursanız savunma oyuncumuzun kafasına çarpıp kalecimizi tereddütte bırakan goldü. Penaltı çok basit karardı. Daha önce de söyledim. Evet, bu takımın transfere ihtiyacı var. Evet bu takımda gelecek pozisyonlara yeni oyunculara ihtiyacımız var. Ancak tekrar söylemeliyim. Ben, yönetim ve başkanımız herkes bu takıma doğru insanları getirmek adına çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Taraftarlar panik yapmasın"





Transferde titiz davrandıklarını anlatan Newton, şöyle devam etti:

"Panik yapmayacağız. 5 Ekim'e kadar vaktimiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu zamana kadar doğru oyuncuları seçmek zorundayız. Doğru insanları getirmek zorundayız. Hata transferleri, panik transferleri kesinlikle yapmak istemiyoruz. Paramızı boşuna harcamak istemiyoruz. Hata yapacak paramız yok kesinlikle. Getirdiğimiz oyuncuların, doğru insan, oyuncu olması gerekiyor. Şöyle mesaj verebilirim. Ligi bir iki haftada kazanamazsınız. Ligin kazananı bir iki haftada belli olmaz. Kadromuz genişleyecek. Belki hafta sonuna kadar bir arkadaşımız daha aramıza katılabilir. Daha sonra 2-3 oyuncu daha katılabilir. Kadromuz genişleyecek ve daha güçlenecek. Sakatlarımız düzelecekler. Kısa süre içinde bizlerle olmaya, idman yapmaya başlayacaklar. Trabzonspor taraftarlarından tek ricam şu. Panik yapmasınlar kesinlikle. Burada doğru çalışan yönetim, başkan şekli var. Bütün herkes kulübün doğruları adına yapmaya çalışıyorlar. Doğru oyuncuları getirmeye çalışıyorlar. Hata yaparak paramızı boşuna harcamak istemiyoruz kesinlikle."

Eddie Newton, Trabzonspor taraftarlarına bir mesajı iletmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle şu konu hakkında özür dileyebilirim. Haftalardır çünkü ilerisinde belki aksaklık olmuş olabilir. Çok fazla kendileriyle konuşmaya, kendileriyle iletişim kurmaya fırsat bulamamış olabiliriz. Bu konuyu düzelteceğiz. Daha sık bir şekilde kendileriyle iletişim kurma fırsatına ulaşmış olacağım ben de. Trabzonspor taraftarlarından sabır ve anlayış istiyorum. Bu durumun üstesinden geleceğiz. Hep birlikte geleceğiz. Herkes işini doğru şekilde yapmaya çalışıyor burada. Ama dediğim gibi burada en önemli olan nokta, taraftarımız ve kendilerinin bizlere göstereceği anlayış ve güven. Onu hissetmeye ihtiyacımız var. Bize güvenmeye, desteklemeye her zaman devam etsinler. Bu durumun üstesinden beraber geleceğiz ve geldiğimiz zaman da her zaman kazanmaya oynayan, o başarıları tekrar gösteren ve yarışan bir Trabzonspor bulacaklar."





- TSYD Trabzon Şubesinden açıklama





Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor Kulübü ile antrenmanların basına açık olması noktasında görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmeler sonucunda talebin, kulüp yönetim kurulu tarafından olumlu karşılık bulduğuna işaret edilen açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle basına kapalı idmanların bugünden başlayarak belirli periyotlarda meslektaşlarımıza açılması, güncel gelişmelerin yanında hem iç saha hem de deplasmanlarda daha iyi iletişim kanallarının sağlanacak olması, toplumu bilgilendirme görevi olan biz gazetecileri memnun etmiştir." ifadesine yer verildi.