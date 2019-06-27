Trabzonspor, Taha Tunç’u KAP’a bildirdi
Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Pendikspor’un orta saha oyuncusu Taha Tunç’un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.27 Haziran 2019 Perşembe 17:58
Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Pendikspor’un orta saha oyuncusu Taha Tunç’un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Bordo-mavili kulübün transferle ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:
"Pendikspor Kulübü Derneği’nin profesyonel futbolcusu Taha Tunç’un, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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