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Trabzonspor-Sparta Prag maçından notlar

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çekya temsilcisi karşısında ilk maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı

15 Ağustos 2019 Perşembe 20:54
Trabzonspor-Sparta Prag maçından notlar


TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk eden Trabzonspor, ilk maça göre ilk 11'de tek farklı oyuncu ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta şans tanıdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel'in yerine Norveçli golcü Alexander Sörloth'u sahaya sürdü. Çekya'da oynanan maçta Mikel'in yerine ikinci yarıda oyuna girerek skoru 2-2'ye getiren golü atan Sörloth, bu kez 11'de görev yaptı.

Trabzonspor'da geçen sezonki kadro haricinde yeni transferlerden de sadece Sörloth, ilk 11'de forma giyen isim oldu.


- Taraftarlardan büyük ilgi


Trabzonspor taraftarı, maça büyük ilgi gösterdi.

Geçen hafta satışa çıkan biletleri bir gün içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı doldurdu. Karşılaşmayı 38 bin taraftar izledi.

Trabzonspor taraftarı, maç öncesi İngilizce olarak, "Fırtına için hazır olun" yazılı pankart açtı.


- Trabzon'da bin 470 gün sonra Avrupa maçı


Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı.

En son evinde 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla Avrupa'da bir maça çıktı.


- Campi, kadroya alınmadı


Trabzonspor'un yeni transferlerinden savunma oyuncusu Gaston Campi, Sparta Prag karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı.

İlk maçta yedek kulübesinde oturan ve hiç süre alamayan Campi'nin yerine aynı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Sarı kadroya dahil edildi.


- 7 yeni isim


Trabzonspor'da yeni transferlerden 7 futbolcu, ilk kez Trabzon'da karşılaşmaya çıktı.

Alexander Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Medical Park Stadı'nda ilk kez taraftarın önüne çıkan isimler oldu.


- Medical Park'ta ilk Avrupa maçı


Trabzonspor'un 18 Aralık 2016'da açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyumda ilk Avrupa maçı oynandı.

Ayrıca bordo-mavili takım, 102 gün sonra sahasında taraftarıyla buluştu. Son olarak 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla taraftarı önünde sahaya çıktı.


- Maç öncesi dostluk yemeği


Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Sparta Prag Yönetim Kurulu'na dostluk yemeği verildi.

Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şubesi sorumlusu Özer Bayraktar, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ile UEFA Delegesi Alojz Supraha ve Sparta Prag Yönetim Kurulu üyelerinden Dusan Svoboda, Frantisek Cupr ile Adam Kotalik katıldı.

Yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından UEFA Delegesi Alojz Supraha'ya adının yazılı olduğu Trabzonspor forması, Sparta Prag Yönetim Kurulu'na ise yöresel hediyeler takdim edildi.


- Sparta Prag'da 2 değişiklik


Sparta Prag'da ilk maçtaki ilk 11'e göre 2 değişiklik yapıldı.

Konuk ekipte, Stetina ve Travnik'in yerine Hlozek ile Radakovic, ilk 11'de forma giyen isimler oldu.


- Sturridge'in anne ve amcası da maçı izledi


Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Medical Park Stadı'na geldi.

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda karşılaşmayı izledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:54
  1. 3. eleme turu
  2. Futbol
  3. Sparta Prag
  4. Trabzonspor
  5. UEFA Avrupa Ligi

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