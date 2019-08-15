Trabzonspor-Sparta Prag

Trabzonspor-Sparta Prag15 Ağustos 2019 Perşembe 19:48
TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Medical Park
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen (Danimarka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Hlozek, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic, Tetteh
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