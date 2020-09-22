Trabzonspor, Sörloth'un transferinin gerçekleştiğini açıkladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Almanya'nın Leipzig Kulübüne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace Kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, Leipzig Kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı kaydedildi:

"Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon avro bonus ödenecektir. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının yüzde 20'si kulübümüze ödenecektir. Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır. Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace Kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır."





- Sörloth'un sözleşme feshi





Trabzonspor Kulübü, bir başka açıklamada ise Sörloth'un sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'ta yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth arasındaki 3 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.