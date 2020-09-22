Trabzonspor Sörloth transferini resmen açıkladı

Öte taraftan Bordo-Mavililer, oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 10 hisse alacak ve Sörloth’un ileriki dönemde Türkiye’ye transferi konusu olması niteliğinde oyuncuyu öncelikli alma hakkına haiz olacak.

Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.”

Sörloth’tan veda

Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne giden golcü oyuncu Alexander Sörloth, "Kalbim birazcık buruk biçimde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım." İfadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımda geçen sürede 24 golle gol kralı olan Norveçli futbolcu, kulübün toplumsal medya hesabından piyasaya sürülen video ile veda etti.

Sörloth, Trabzonspor'da geçirdiği geçen sezonun kendisi için fazlaca romantik bulunduğunu anlatan oyuncu, "Başkan Ahmet Ağaoğlu'na beni kabullenip bir baba figürü biçimde davranmış olduğu için büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada bulunduğum vakit süresince kendisi benim için fazlaca özeldi ve yine kendisine büyük teşekkürlerimi iletiyorum." diye açıkladı.