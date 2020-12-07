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Spor Trabzonspor Sivasspor'dan istediğini alamadı
Spor

Trabzonspor Sivasspor'dan istediğini alamadı

Trabzonspor, Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:47:00 -
Trabzonspor Sivasspor'dan istediğini alamadı

Trabzonspor'la Sivasspor Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken Trabzonspor 45. dakikada Ekuban'ın kaydettiği golle ilk yarı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Trabzonspor karşısında Sivasspor 76. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 13'e, Sivasspor ise 10'a çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

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