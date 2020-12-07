Trabzonspor Sivasspor'dan istediğini alamadı
Trabzonspor, Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor'la Sivasspor Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken Trabzonspor 45. dakikada Ekuban'ın kaydettiği golle ilk yarı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Trabzonspor karşısında Sivasspor 76. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 13'e, Sivasspor ise 10'a çıkardı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.