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Spor Trabzonspor, Simeone’nin yıldızına kancayı taktı!
Spor

Trabzonspor, Simeone’nin yıldızına kancayı taktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-18 10:59:00 - 2024-05-18 11:01:32
Trabzonspor, Simeone’nin yıldızına kancayı taktı!

Atletico Madrid'in yıldızı Stefan Savic Trabzonspor’un radarında.

Bu sezon en büyük sıkıntıyı stoper bölgesinde yaşayan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı teknik direktörlük görevine geldikten sonra Baniya ve Benkovic’in performanslarını yetersiz bulup, bu ikiliye çok az şans vermişti. Joaquin Fernandez de Avcı’nın gözüne giremedi.

Pek çok maçta Mendy’yi stoperde görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda savunmaya hem deneyimli hem de fark koyacak isimler istiyor.

Duje Caleta Car, gündemdeki oyunculardan. Fakat Hırvat futbolcunun Lyon’da kalıp kalmayacağı net değil. Menajerler tarafından ise önemli bir stoper Trabzonspor’a önerildi; Stefan Savic...

Atletico Madrid’den ayrılma kararı alan 33 yaşındaki Karadağlı yıldız, ara transferde Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Savic için Beşiktaş’ın devrede olduğu öne sürülürken, dış basın ise İtalya, Türkiye ve Suudi Arabistan opsiyonlarının bulunduğunu yazıyor.

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