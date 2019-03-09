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Trabzonspor scout ekibinden Tim Söderström hamlesi!

Gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlayan Trabzonspor, İsveç takımlarından Hammarby'de top koşturan Tim Söderström ve Serge Junior Martinsson Ngouali'yi yakın takibe aldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:31
Trabzonspor scout ekibinden Tim Söderström hamlesi!

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlayan Trabzonspor scout ekibi çalışmalarına başladı. Trabzonspor kurmaylarının Hammabry takımının maçlarını yakından takip ettiği ve bazı oyuncuları izlemeye aldığı ortaya çıktı. 

Tim Söderström'e yakın markaj!

Trabzonspor scout ekibinin Hammarby'nin hazırlık ve kupa maçlarını yakından takip ettiği ve 25 yaşındaki İsveçli ofansif orta saha oyuncusunun scout ekibinin dikkatiğini çektiği ve oyuncu için geniş kapsamlı rapor tuttuğu belirtildi. Bordo mavili ekibin Hammabry'nin lig maçlarını da yakından takip edeceği ve Tim Söderström için son kararı ise teknik patron Ünal Karaman'ın vereceği belirtildi. 

Hedefte olan oyuncu sakatlandı!

Trabzonspor'un hedefinde 27 yaşındaki Gabonlu ön libero Serge Junior Martinsson Ngouali vardı ancak oyuncu sakatlık nedeniyle scout ekibinin de takip ettiği karşılaşmaya çıkamadığı öğrenildi. Oyuncunun 1 Nisan 2019'da başlayan lig maçlarına da yetişemeyeceği kaydedildi. Oyuncunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Serge Junior'un geçtiğimiz sezon 26 maçta 90 dakika forma giyerken son 4 maçta ise kadro da yer almadı.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:31
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