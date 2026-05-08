Bu iddia ses getirir: Katar parasıyla Erdoğan karşıtı propaganda!

Bu iddia ses getirir: Katar parasıyla Erdoğan karşıtı propaganda!

ABD'de faaliyet gösteren Arab Center Washington DC'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye aleyhine skandal ifadeler kullanılan yazılar dikkat çekti. Söz konusu oluşumu Katar'ın fonladığı iddia edildi.

Arab Center Washington DC (ACW), Türkiye’yi hedef alan skandal bir analize imza attı. Salim Çevik imzalı yazıda, Türkiye’nin demokratik süreçlerinin sona erdiği ve ülkenin 'fiili bir otokrasiye' dönüştüğü iddia edilerek, açık bir kara propaganda yürütüldü. Ekrem İmamoğlu davası üzerinden kaleme alınan analizde, “Hükümeti eleştiren herkesin tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalması, Türkiye'nin siyasi manzarasının yerleşik özellikleridir” ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ve yakın ilişkinin yanı sıra, iki ülkenin lideri de sık sık samimi fotoğraflar veriyor. Dolayısıyla finansmanı Katar’dan gelen bir kuruluşun bu denli sert ve yanlı bir dil kullanması, Doha yönetiminin Washington’daki 'yumuşak güç' unsurlarını ne kadar kontrol ettiği sorusunu akıllara getiriyor.

 

 

Stratejik ortaklık kurulan bir devletin parasıyla, Washington’ın göbeğinde Türkiye aleyhtarı faaliyet yürütülmesi Ankara kulislerinde de yankı bulacak cinsten. Üstelik bu, söz konusu yazarın kaleme aldığı ilk propaganda içeriği değil. Vakfın sitesinde yazara ayrılan bölümde Türkiye'ye karşı olumsuz algıya sebep olabilecek pek çok içerik bulunuyor.

Bu tür yayınlar 'iki ülke arasındaki güven iklimini zehirleyebilecek' nitelikte ve hem Ankara'nın hem Katar yönetiminin bu duruma vereceği tepki merak ediliyor.

Kaynak: Milat

