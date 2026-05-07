CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

CHP’nin gün boyu ulaşamadığı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde bulunduğu, Ak Parti’ye geçiş sürecine ilişkin prosedürlerin büyük ölçüde tamamlandığı, sürecin yüzde 99’a yakın bir seviyeye ulaştığı iddia edildi.

İddiaya göre Burcu Köksal, Ak Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme gerçekleştirdi. Aynı iddiaya göre Köksal çarşamba günü yapılacak TBMM Grup toplantısında AK Parti’ye katılacak ve rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacak.

KÖKSAL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ortaya atılan iddialara ilişkin Burcu Köksal tarafından ya da resmi makamlarca herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada CHP'den daha önce istifa eden Mesut Özaslan ve başka bazı isimlerin de AKP'ye katılacağı ileri sürüldü.

CHP PARTİLİLERİ BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞIRDI

Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddialarının ardından CHP Afyonkarahisar teşkilatı harekete geçti. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, parti üyelerini il başkanlığı binasına çağırdı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık "Başkan yapma Afyon’u satma" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.