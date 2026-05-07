Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

CHP’nin telefonlarına çıkmadığı için bugün muhtıra çekilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gittiği iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. Köksal'ın Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve rozetini de çarşamba günü TBMM Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı iddia edildi.

CHP’nin gün boyu ulaşamadığı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde bulunduğu, Ak Parti’ye geçiş sürecine ilişkin prosedürlerin büyük ölçüde tamamlandığı, sürecin yüzde 99’a yakın bir seviyeye ulaştığı iddia edildi.

İddiaya göre Burcu Köksal, Ak Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme gerçekleştirdi. Aynı iddiaya göre Köksal çarşamba günü yapılacak TBMM Grup toplantısında AK Parti’ye katılacak ve rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacak.

KÖKSAL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ortaya atılan iddialara ilişkin Burcu Köksal tarafından ya da resmi makamlarca herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada CHP'den daha önce istifa eden Mesut Özaslan ve başka bazı isimlerin de AKP'ye katılacağı ileri sürüldü. 

CHP PARTİLİLERİ BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞIRDI

Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddialarının ardından CHP Afyonkarahisar teşkilatı harekete geçti. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, parti üyelerini il başkanlığı binasına çağırdı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık "Başkan yapma Afyon’u satma" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

CHP'li Burcu Köksal, Kel Ali'nin adını parka verdi
AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı
Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP'den Burcu Köksal'a muhtıra
CHP'nin arka bahçesi DHKP-C'li militanların Türk Bayrağına saldırısına anlamlı cevap: Öğrenciler ODTÜ'ye Türk Bayrağı astı
hasel

HİZMET PARTİSİNE hoş GELDİNİZ.Olmasın bundan sonra CHP,DERDİNİZ.
