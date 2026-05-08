550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar

ÇALIŞMANIZA GEREK YOK DEMEK İSTİSMAR OLUR: Sting, çocuklarına “çalışmanıza gerek yok” demenin bir tür zarar verme anlamına geldiğini savunarak, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarının daha önemli olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, çocuklarının da bu anlayışı benimsediğini belirterek, hiçbirinin kendisinden para talep etmediğini ve hepsinin güçlü bir çalışma disiplinine sahip olduğunu dile getirdi. Sting, benzer açıklamaları daha önce de yapmış, çocuklarına hayat boyu yetecek hazır fonlar bırakmak istemediğini söylemişti. Sanatçı, zor durumda kalmaları halinde çocuklarına destek olacağını ancak asıl hedefinin kendi emekleriyle başarı elde etmeleri olduğunu kaydetti.