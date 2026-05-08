  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 şubatta büyük hasar almıştı 583 yıllık Ulu Cami'de deprem sonrası ilk cuma Sanık fotoğraflarının meydanlarda ne işi var? Uçkur düşkünü Tanju’nun afişleri hala kaldırılmadı Beklenmedik iddia! Açıklama geldi: Mertens Galatasaray'a dönüyor: İşte yeni görevi Alkoliklere navigasyon bile yetmez! Kafayı buldu yolu bulamadı Dünyada sadece Malatya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 700 bin lira! Fenerbahçe'nin seçimi: Rafael Leao'yu alan başkan olur: Duyurdular hedefi... AK Partili vekil Abdurrahim Fırat'tan açıklama... Başıboş sokak köpekleri için Erzurum modeli önerisi! Amerikalılar Türkiye'nin Yunanistan'ı çıldırtacak kararını duyurdu: Önümüzdeki günlerde ilan edilecek 550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar

İngiliz müzisyen Sting, yaklaşık 550 milyon dolarlık servetine rağmen çocuklarına büyük bir miras bırakmayacağını açıkladı; “kendi ayakları üzerinde durmaları gerekiyor” dedi.

#1
Foto - 550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar

ABD merkezli CBS News’e konuşan Sting, çocuklarına temel ihtiyaçlar konusunda destek verdiğini ancak “hazır bir servet” bırakmanın doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

#2
Foto - 550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar

Asıl adı Gordon Matthew Thomas Sumner olan sanatçı, “Onlara her zaman çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Eğitim masraflarını karşılıyorum, temel ihtiyaçlarını sağlıyorum ama gidip çalışmaları gerekiyor” dedi.

#3
Foto - 550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar

ÇALIŞMANIZA GEREK YOK DEMEK İSTİSMAR OLUR: Sting, çocuklarına “çalışmanıza gerek yok” demenin bir tür zarar verme anlamına geldiğini savunarak, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarının daha önemli olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, çocuklarının da bu anlayışı benimsediğini belirterek, hiçbirinin kendisinden para talep etmediğini ve hepsinin güçlü bir çalışma disiplinine sahip olduğunu dile getirdi. Sting, benzer açıklamaları daha önce de yapmış, çocuklarına hayat boyu yetecek hazır fonlar bırakmak istemediğini söylemişti. Sanatçı, zor durumda kalmaları halinde çocuklarına destek olacağını ancak asıl hedefinin kendi emekleriyle başarı elde etmeleri olduğunu kaydetti.

#4
Foto - 550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar

ALTI ÇOCUK BABASI: 74 yaşındaki Sting’in ilk evliliğini oyuncu Frances Tomelty ile yaptığı, bu evlilikten Joe ve Fuschia adında iki çocuğunun olduğu belirtildi. Sanatçının, 1992 yılında evlendiği Trudie Styler’dan ise Mickey, Jake, Eliot ve Giacomo isimlerinde dört çocuğu daha bulunuyor. Sting’in çocuklarının çoğu müzik, oyunculuk ve yönetmenlik gibi sanat alanlarında çalışmalar yürütüyor. Sanatçı, bu günlerde “The Last Ship” adlı müzikalinin dünya turnesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke
Dünya

Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke

ABD ve İsrail ile tek başına savaşan İran'da patlamalar meydana geliyor. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından İran'ı vuran ülkenin Birleşi..
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmasıyla karışan Orta Doğu’da İran füzeleriyl..
Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı
Gündem

Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Gürkan Hacır ile Fatih Atik’in sunduğu programın konuğu olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair ç..
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan ö..
Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı
Gündem

Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 k..
Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın

Gazeteci Erdem Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla gazeteci İsmail Saymaz’ı hedef aldı. Atay, İstanbul Büyükşehir Bele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23