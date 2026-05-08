550 milyon doları var ama bırakmıyor: Kendi ayakları üzerinde durmalılar
İngiliz müzisyen Sting, yaklaşık 550 milyon dolarlık servetine rağmen çocuklarına büyük bir miras bırakmayacağını açıkladı; “kendi ayakları üzerinde durmaları gerekiyor” dedi.
ABD merkezli CBS News’e konuşan Sting, çocuklarına temel ihtiyaçlar konusunda destek verdiğini ancak “hazır bir servet” bırakmanın doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Asıl adı Gordon Matthew Thomas Sumner olan sanatçı, “Onlara her zaman çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Eğitim masraflarını karşılıyorum, temel ihtiyaçlarını sağlıyorum ama gidip çalışmaları gerekiyor” dedi.
ÇALIŞMANIZA GEREK YOK DEMEK İSTİSMAR OLUR: Sting, çocuklarına “çalışmanıza gerek yok” demenin bir tür zarar verme anlamına geldiğini savunarak, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarının daha önemli olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, çocuklarının da bu anlayışı benimsediğini belirterek, hiçbirinin kendisinden para talep etmediğini ve hepsinin güçlü bir çalışma disiplinine sahip olduğunu dile getirdi. Sting, benzer açıklamaları daha önce de yapmış, çocuklarına hayat boyu yetecek hazır fonlar bırakmak istemediğini söylemişti. Sanatçı, zor durumda kalmaları halinde çocuklarına destek olacağını ancak asıl hedefinin kendi emekleriyle başarı elde etmeleri olduğunu kaydetti.
ALTI ÇOCUK BABASI: 74 yaşındaki Sting’in ilk evliliğini oyuncu Frances Tomelty ile yaptığı, bu evlilikten Joe ve Fuschia adında iki çocuğunun olduğu belirtildi. Sanatçının, 1992 yılında evlendiği Trudie Styler’dan ise Mickey, Jake, Eliot ve Giacomo isimlerinde dört çocuğu daha bulunuyor. Sting’in çocuklarının çoğu müzik, oyunculuk ve yönetmenlik gibi sanat alanlarında çalışmalar yürütüyor. Sanatçı, bu günlerde “The Last Ship” adlı müzikalinin dünya turnesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
