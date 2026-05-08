Fenerbahçe'nin seçimi: Rafael Leao'yu alan başkan olur: Duyurdular hedefi...
Fenerbahçe'de başkan kim seçilirse seçilsin öncelikli hedefi belli oldu. Taraftarın çok istediği Rafael Leao transferi başkan adaylarının öncelikli hedefi haline geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından radikal bir karar almış ve seçime gidileceğini duyurmuştu. Mevcut başkan Sadettin Saran başkanlık seçiminde aday olmayacağını da duyurmuştu. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından seçim çalışmaları da hız kazandı.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık seçimi öncesinde belirledikleri hedef kesinlikle şampiyonluk. Taraftar ikincilik ya da başka bir sonuç istemiyor. Sabırlar tükendi. Gelecek olan başkanın şampiyonluk için çalışmasını istiyor. Sezon sonunda birçok futbolcuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri Rafael Leao.
Taraftar Leao'yu çok istiyor. 2 Başkan adayı da şartlar uygun olursa Rafael Leao'ya kayıtsız kalmaz gidi duruyor. Hem Aziz Yıldırm hem de Hakan Safi Leao transferi için seçilmeleri halinde mesai harcar ve taraftarın gönlünü yapmak ister.
