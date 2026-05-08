Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş için beklenmedik iddia: Açıklama geldi
TRT1'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisinde başrol Tolga Sarıtaş'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Çıkan söylentiler üzerine dikkat çeken bir açıklama geldi.
TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, reyting başarısının ardından yeni sezon onayı almayı başardı.
Pazar akşamı aldığı reytinglerin ardından 7. sezon onayı alan Teşkilat'ta yeni sezon kadrosu yavaş yavaş belirlenmeye başladı. 184. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanan Teşkilat'ın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün kadroya veda edeceği duyurulmuş,
Soytürk'ün yanında Cevher'i oynayan Erkan Bektaş ve Rutkay’a hayat veren Serhat Tulumluer’in de kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı
Akıllara ise dizinin erkek başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın ayrılıp ayrılmayacağı gelmişti. Birsen Altuntaş, Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat'tan ayrılacağı iddiasına yanıt verdi.
Altuntaş, konuda hakkında 'Şu an bir ayrılık yok ama son görüşmeler yapıldıktan sonra her şey yüzde yüz netleşir.' yazarak iddiaların net olmadığını açıkladı.
