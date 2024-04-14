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Spor Trabzonspor sahasında olan olaylar fena üzdü! Abdullah Avcı'nın şok sözleri gündem oldu: Hesapta bu yoktu
Spor

Trabzonspor sahasında olan olaylar fena üzdü! Abdullah Avcı'nın şok sözleri gündem oldu: Hesapta bu yoktu

Yeniakit Publisher
2024-04-14 09:40:00 - 2024-04-14 09:59:37
Trabzonspor sahasında olan olaylar fena üzdü! Abdullah Avcı'nın şok sözleri gündem oldu: Hesapta bu yoktu

Trabzonspor bu sezon geriye düştüğü maçlarda geri dönemedi. Abdullah Avcı, bu durumu "Geriye düştüğümüz yerlerde oyun disiplininden kopuyoruz" sözleri gündem oldu

Trabzonspor, bu sezon geriye düştüğü maçlardan galibiyet çıkaramıyor. İlk golü yediği maçlarda sadece Karagümrük'ü (5-1) yenmeyi başardı.

Başakşehir ile 1-1 ve Sivasspor ile de 3-3 berabere kalan takım, ligde ilk golü yediği 13 maçın 10'unda puan alamadı. Ayrıca, kaybettiği 12 maçın 6'sında gol atamadı.

Bu karşılaşmaların 4'ünü 1-0, 2'sini de 2-0 kaybetti. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu durumu "Geriye düştüğümüz yerlerde oyun disiplininden kopuyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Abdullah Avcı'nın Ortalaması Düştü

Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor, 24 maç oynadı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 8 kez mağlup oldu. Deneyimli teknik adamın bu dönemdeki puan ortalaması 1.64 olarak gerçekleşti, bu da kendisinin Trabzonspor'daki en düşük ortalaması oldu.

Kulübede olan Baniya'nın yanı sıra Eren ve Uğurcan ceza sınırında Sivasspor maçına çıktı. Ancak bu üç oyuncu da kart görmeden mücadeleyi tamamladı, takım ceza sınırındaki oyunculardan ceza almadı.
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