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Spor Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak
Spor

Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 10:22:00 -
Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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