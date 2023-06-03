Trabzonspor sahasında fırtına gibi esti
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1'lik skorla yendi.
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 5-1 galip tamamladı. Müsabakada Bordo-Mavili ekibe galibiyeti getiren goller; 18'de Trezeguet, 24'te Hamsik, 32'de Bakasetas, 35'te Larsen ve 58'de Umut Bozok'tan geldi. Konuk ekibin tek sayısını 14. dakikada Umut Güneş kaydetti.
Son 3 maç 13 gol
Karadeniz ekibi bol gole sahne olan bu mücadelede bir ilki başardı. Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez 3 maç üst üste 4 gol kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 57'ye yükseltirken Alanyaspor 41 puanda kaldı.
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.
Trabzonspor: 5 - Corendon Alanyaspor: 1
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
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Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 83 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 49 Bardhi), Visca (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Trezeguet (Dk. 61 Lahtimi), Umut Bozok
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Çağan Erciyas (Dk. 60 Eduardo), Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Ümit Akdağ), Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Koulouris)
Goller: Dk. 14 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor) Dk. 18 Trezeguet, Dk. 24 (penaltıdan) Hamsik, Dk. 32 Bakasetas, Dk. 35 Larsen, Dk. 58 Umut Bozok (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 22 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
Spor
Marek Hamsik kaç yaşında, nereli, Trabzonspor’da kaç gol attı? Marek Hamsik futbolu bıraktı mı, Marek Hamsik hangi takımlarda futbol oynadı?