Trabzonspor sahasında coştu!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-0'lık skorla yendi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Meunier'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-0
85. dakikada Loshaj'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emrehan Gedikli'nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Hakemler: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier (Mehmet Can Aydın dk. 83), Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 64), Fountas (Orsic dk. 75), Pepe, Visca (Fernandez dk. 64), Onuachu (Umut Bozok dk. 64)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil (Simon Deli dk. 68), Okan Erdoğan, Racine Koly, Ali Yaşar, Duhaney (Özcan Şahan dk. 84), Vorobjvas Emrehan Gedikli dk. 68), Loshaj, Sambissa, Mendy Mamadou (Traore dk. 88), Jackson (Tunahan Şamdanlı dk. 84)
Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Demir Mermerci, Baran Vardar, Eren Arda Şen
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Onuachu (dk. 6 ve 7), Meunier (dk. 49) (Trabzonspor) - TRABZON
Kaynak: İHA