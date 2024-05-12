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Spor Trabzonspor sahasında coştu!
Spor

Trabzonspor sahasında coştu!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 21:23:00 -
Trabzonspor sahasında coştu!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-0'lık skorla yendi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Meunier'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-0

85. dakikada Loshaj'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emrehan Gedikli'nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Hakemler: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak
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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier (Mehmet Can Aydın dk. 83), Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 64), Fountas (Orsic dk. 75), Pepe, Visca (Fernandez dk. 64), Onuachu (Umut Bozok dk. 64)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil (Simon Deli dk. 68), Okan Erdoğan, Racine Koly, Ali Yaşar, Duhaney (Özcan Şahan dk. 84), Vorobjvas Emrehan Gedikli dk. 68), Loshaj, Sambissa, Mendy Mamadou (Traore dk. 88), Jackson (Tunahan Şamdanlı dk. 84)

Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Demir Mermerci, Baran Vardar, Eren Arda Şen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Onuachu (dk. 6 ve 7), Meunier (dk. 49) (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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