Trabzonspor rekora koşuyor

Trabzonspor ligde şampiyonluğa koşarken sezon sonu için ekonomik olarak kulübü rahatlatacak planlamalar da başladı. Özellikle sona erecek olan stadyumun isim sponsorluğu anlaşması için birçok firma ile görüşen bordo- mavililer, kombine satışlarından da önemli bir gelir elde etti. Yönetim kalan haftalar için kombine satışlarını durdurma yönünde karar alırken, maç maç bilet satışı yapılarak bir başka gelir kapısının açılması hedeflendi.

Taraftara forma yetişmiyor

Kulübün bu sezon en önemli gelir kaynaklarından birisi de lisanslı ürün satışları oldu. 2019-20 sezonunda 192 bin adet forma satışı ile kulüp tarihinin rekoru kırılırken, geçen sezon ise Koronavirüs salgınının etkisiyle bu rakam 88 bine kadar düşmüştü. Bordo-mavili takımın bu sezon şampiyonluk mücadelesinde yoluna açık ara devam etmesi forma satışlarına da oldukça olumlu yansıdı. Futbolcular kazandıkça taraftarlar da formalara hücum etti.

200 bin barajı geçilecek

Sabah'ın haberine göre şu ana kadar satılan 150 bini aşkın formadan 45 milyon TL'den fazla gelir elde eden yönetim, taleplere yetişmek için 50 bin forma siparişi daha verdi. Yeni formaların da satışa çıkmasının ardından 200 bin barajının aşılarak kulüp rekorunun kırılması bekleniyor. Başkan yardımcısı Yalçın Orhan da, taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bu sezon her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.