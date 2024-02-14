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Spor Trabzonspor, Onuachu için harekete geçti!
Spor

Trabzonspor, Onuachu için harekete geçti!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 18:08:00 -
Trabzonspor, Onuachu için harekete geçti!

Trabzonspor gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, Southampton'dan kiralık olarak takıma katılan Paul Onuachu'nun kalıcı transferi için kulübüyle resmi temasta bulunacak.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, gelecek sezon planlamaları kapsamında iç transferde harekete geçti.

Sports Digitale'in haberine göre; Trabzonspor, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

Bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncu için İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlandığını belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile final oynama başarısı gösteren Paul Onuachu, Trabzonspor ile 15 maça çıktı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 9 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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