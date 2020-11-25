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Spor Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi
Spor

Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:33:11 -
Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulüp tüzüğünün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan olağan genel kurul toplantısının, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerini içeren genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, İçişleri Bakanlığının 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden aldığı kararla olağan genel kurulumuzu 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir."

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