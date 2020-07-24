Trabzonspor Novak’tan vazgeçmiyor!
Trabzonspor, Filip Novak ile önümüzdeki günlerde anlaşma sağlamak için masaya oturacak. Bordo-mavililer , 860 bin Euro kazanan tecrübeli oyuncuya 1.3 milyon Euro önerecek.
Şampiyonluğukaybeden Trabzonpor, iç transfere de hız verdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Kadro iskeletini korumak istiyoruz' demesinin ardından Fırtına'nın, Filip Novak ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı bilgisine ulaşıldı.
860 bin Euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli sol beke, 1.3 milyon Euro önerilecek. Çek futbolcu, bu sezon 40 maçta 9 gol ve 1 asist ile oynadı.