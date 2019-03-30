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Trabzonspor, Novak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 18:21
Trabzonspor, Novak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.


Çek Cumhuriyeti’nin Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak’a gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Güven, “Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:21
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