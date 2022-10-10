Trabzonspor Monaco canlı izle: Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, 3. hafta oynanan müsabakada rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi: Peki Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları..

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Trabzonspor grupta 3. maçta karşılaştığı Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.Bordo mavililer rövanş için sahaya çıkacak. Grupta 3 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor 6 puanlı Monaco'yu yenerek puanını 6 'ya çıkarmayı hedefliyor. Trabzonspor'un Monaco ile oynayacağı maçın detayları futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman?

Trabzonspor-Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Trabzonsporun evinde oynanacak maç Exxen ekranlarında naklen yayınlanacak..