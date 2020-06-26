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Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:08:48 -
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatine kadar kampa girdi.

Öte yandan, 30 yaşına giren Filip Novak'ın antrenmandan önce doğum günü kutlandı.

Teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı kutlamada, Novak için doğum günü pastası kesildi.

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