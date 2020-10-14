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Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:57:00 -
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan basına kapalı antrenmanda dayanaklılık çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Edgar Ie'nin takımla çalışmalara katıldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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