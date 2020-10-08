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Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:18:58 -
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, milli oyuncuların yanı sıra izinli olan Antony Nwakaeme, tedavileri süren Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ın katılmadıkları bildirildi. Sakatlıkları bulunan oyuncuların milli maç arasında tedavilerinin tamamlanmasının ve takıma katılmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


- Erzurum yolculuğu yarın


Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 10 Ekim Cumartesi günü yapacağı hazırlık maçı için yarın kara yoluyla Erzurum'a gidecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçı, saat 16.00'da başlayacak.



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