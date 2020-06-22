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Spor

Trabzonspor, maske sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 19:44:09 -
Trabzonspor, maske sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün, maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağladığı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019-2020 sezonu sonuna kadar Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize 800 bin lira+KDV ödeyecektir."

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