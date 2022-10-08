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Spor Trabzonspor maçı öncesi kötü haber!
Spor

Trabzonspor maçı öncesi kötü haber!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Romain Saiss, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 16 Ekim'de oynanacak olan Trabzonspor derbisi öncesi ise bu sakatlık canları sıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 20:47:00 -
Trabzonspor maçı öncesi kötü haber!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Romain Saiss, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 16 Ekim'de oynanacak olan Trabzonspor derbisi öncesi ise bu sakatlık canları sıktı.

Beşiktaş'ın Giresunspor ile karşı karşıya geldiği maçta siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Kendini yere bıraktı
Maçın 13. dakikasında Romain Saiss, topu uzaklaştırmak isterken kendini bir anda yere bıraktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.

Emrecan Uzunhan oyuna girdi
Futbolcunun kontrolleri yapıldı ve oyuna devam edemeyeceği belirtildi. Saiss, karşılaşmanın 13. dakikasında yerini Emrecan Uzunhan'a bıraktı.

 

*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

 

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