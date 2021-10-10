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Spor Trabzonspor maçı için Mesut Özil kararı
Spor

Trabzonspor maçı için Mesut Özil kararı

Mesut Özil'in, Trabzonspor maçında 11’de yer alarak organizatör görevi üstlenmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 09:02:00 -
Trabzonspor maçı için Mesut Özil kararı

Mesut Özil Fenerbahçeli takımın koltuğunu koruma maçında 11’de yer alarak organizatör görevini üstlenecek.

Sabah'ın haberine göre; Hatay maçında son 4 dakikada oyuna giren, Kasımpaşa karşılaşmasında ise gribal enfeksiyon geçirdiği için forma giyemeyen Mesut Özil, idmanlardaki hırsı ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan tecrübeli 10 numarayı teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de sahaya sürerek liderlik görevi vereceği öğrenildi.

Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi.

32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.

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