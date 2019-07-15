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Trabzonspor kuvvet depoladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
Trabzonspor kuvvet depoladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Onazi ve Hosseini takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirdi.


Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18:00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
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