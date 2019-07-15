Trabzonspor kuvvet depoladı Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Onazi ve Hosseini takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18:00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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