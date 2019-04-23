Trabzonspor kurucu üyesi Sabit Sabır hayatını kaybetti
Trabzonspor’un kurucu üyesi Sabit Sabır hayatını kaybetti.23 Nisan 2019 Salı 21:24
Trabzonspor’un kurucu üyesi Sabit Sabır hayatını kaybetti.
Trabzonspor’un kurucu üyelerinden, bir dönem Trabzon Ticaret Borsası’nın meclis başkanlığı görevi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliğinde de bulunan Sabit Sabır, hayatını kaybetti.
Sabır’ın cenazesi 24 Nisan 2019 Çarşamba günü Trabzon İskenderpaşa Camii’nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile defnedilecek.
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